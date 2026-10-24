Храненето в синхрон с биологичния часовник, известно като хронодиета или хронохранене, привлича все по-голямо внимание в медицината и диететиката. Научните данни показват, че часът на хранене може да има значение за начина, по който организмът обработва хранителните вещества и регулира телесното тегло.

В предаването „Пулс” по NOVA NEWS ендокринологът и европейски експерт по лечение на затлъстяването доц. д-р Явор Асьов обясни как биологичните ритми влияят върху метаболизма и защо времето на последното хранене може да има значение.

Той отговори на въпроса възможно ли е двама души да консумират еднаква храна, но единият да отслабва, а другият да задържа или да покачва теглото си заради различния час на хранене. „Краткият отговор е да. Дългият обаче включва факта, че са натрупани изключително много публикации и данни по темата. Част от тях са в различни посоки и не можем винаги да сме максимално убедителни, когато говорим на тази тема”, обясни доц. Асьов.

Той посочи, че проучване на учени от Харвард показва връзка между времето на последното хранене и промените в телесното тегло. Според представените от него данни дори разлика от няколко часа може да повлияе върху натрупването на мазнини чрез различни механизми.

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Ендокринологът разказа, че хронохраненето се основава на разбирането, че биологичният часовник регулира не само цикъла сън – бодърстване, но и редица процеси, свързани с обмяната на веществата. „Ключови органи за обмяната, като черния дроб, задстомашната жлеза и мастната тъкан, изглежда имат собствени биологични часовници, които предопределят как усвояваме хранителните вещества и можем да се възползваме от тях, за да се храним по-здравословно”, посочи специалистът.

По думите му науката в тази област все още се развива и са необходими допълнителни изследвания, преди да могат да бъдат формулирани универсални препоръки за хранене.

Според доц. Асьов в ранните часове на активната част от деня организмът обикновено обработва по-ефективно въглехидратите. Тогава инсулиновата чувствителност е по-добра, което има значение за регулирането на кръвната захар. „Ако имаме проблем с кръвната захар, има биологичен смисъл в това да фокусираме приема на въглехидратите в първите часове от деня, защото тогава те се усвояват по-добре”, обясни експертът по лечение на затлъстяването.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова