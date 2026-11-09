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В сезона на вирусите защитата от грип се бави заради липсата на ваксини. Преди дни здравният министър Катя Ивкова увери, че у нас ще пристигнат общо 100 000 дози за свободна продажба. Фармацевти обаче алармират, че интересът е много голям и тези дози няма да стигнат. Допълват, че към момента в аптечната мрежа не се намират почти никакви бройки, а вече има дълги списъци с чакащи.
„Тази година ситуацията е много сложна. Получи се писмо от фирмата производител, че СЗО е променила изискванията към щамовете, които да бъдат включени във ваксината. Това е забавило производството”, обясни Димитрия Стайкова, която е председател на управителния съвет на Фармацевтичната колегия в Пловдив.
Има и други логистични и ресурсни проблеми. Един от основните доставчици е съобщил, че ще бъде изпълнена само поръчката за националните противогрипни програми, под егидата на Министерството на здравеопазването.
„Другата фирма, основен производител на ваксини, уведомява, че ще има внос на такива в количество 70 000 броя, което е безкрайно недостаточно”, обясни Стайкова.
Още доставки се очакват тази седмица. В същото време много българи продължават да пътуват до Гърция, за да се имунизират.