Д-р Дориан Ботев с детайли за заболяването
Какво представлява ендометриозата и какви са симптомите говори гинекологът д-р Дориан Босев в ефира на "Пулс" по NOVA NEWS. Първо, той посочи, че март месец е посветен на жените, които страдат от това заболяване.
Ендометриозата е хронично възпалително заболяване, което засяга жените в репродуктивна болест и представлява наличие тъкан, която е подобна на ендометриума и се намира извън кухината на матката.
Иновации в полза на пациента: От диагнозата до лечението на гинекологичните заболявания
Симптом на заболяването е болезненият цикъл, възникнал вторично, но също има и други, които се определят от това, къде се намира ендометриозата. Може да има болка при уриниране, при полов контакт, а също така и невъзможността да се забременее.
Заболяването е доброкачествено. То може да се установи и при по-малки момичета, както и при жени в менопауза.
„Изтощени яйчници“: Медицинска диагноза и връзката с трудното забременяване
Ендометриоза се диагностицира с ехографски преглед, а може и ЯМР.
Д-р Босев препоръча на жените да правят профилактичните прегледи.
Редактор: Цветина Петрова
