Какво представлява ендометриозата и какви са симптомите говори гинекологът д-р Дориан Босев в ефира на "Пулс" по NOVA NEWS. Първо, той посочи, че март месец е посветен на жените, които страдат от това заболяване.

Ендометриозата е хронично възпалително заболяване, което засяга жените в репродуктивна болест и представлява наличие тъкан, която е подобна на ендометриума и се намира извън кухината на матката.

Симптом на заболяването е болезненият цикъл, възникнал вторично, но също има и други, които се определят от това, къде се намира ендометриозата. Може да има болка при уриниране, при полов контакт, а също така и невъзможността да се забременее.

Заболяването е доброкачествено. То може да се установи и при по-малки момичета, както и при жени в менопауза.

Ендометриоза се диагностицира с ехографски преглед, а може и ЯМР.

Д-р Босев препоръча на жените да правят профилактичните прегледи.

Редактор: Цветина Петрова