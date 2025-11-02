"Сертифицирането на лекарите в дадена област е изключително важно, защото, когато ние положим изпит, доказваме, че притежаваме дадените умения и знания, за да лекуваме адекватно и на ниво нашите пациенти", коментира в предаването "Пулс" доц. д-р Надя Магунска, специалист по акушерство и гинекология и ръководител на Центъра за лечение на ендометриоза в медицински център "Щерев". Доц. Магунска е първият български акушер-гинеколог, сертифициран от Европейската асоциация по гинекологична ендоскопия.

Един от основните фокуси в нейната практика е ендометриозата - заболяване, за което все още се знае малко сред пациентите. Доц. Магунска го определя като "големия имитатор в гинекологията" поради неспецифичните и разнообразни симптоми. Ендометриозата е доброкачествено заболяване, при което клетки от лигавицата на матката се имплантират извън нея, най-често в малкия таз. Тъй като тези клетки са хормонално зависими, те също кървят по време на месечния цикъл, предизвиквайки хронична възпалителна реакция и силна болка.

"Болката по време на цикъл не е нормална", категорична е доц. Магунска. Тя съветва младите момичета и техните родители да потърсят лекарска помощ, ако менструацията става все по-болезнена, пречи на ежедневните дейности като спорт, налага прием на повече обезболяващи или води до социална изолация. Други симптоми, за които трябва да се следи, са болка извън цикъла и при полов контакт. Своевременната диагноза е ключова, тъй като заболяването може да доведе до сериозни здравословни проблеми, включително трудности със забременяването. "В цял свят има голямо забавяне в диагнозата на ендометриозата", споделя специалистът.

Макар доскоро златният стандарт за диагностика да е била операция, съвременните препоръки дават превес на образната диагностика като ехография и ядрено-магнитен резонанс, които могат с голяма точност да поставят диагнозата.

В края на разговора, доц. Магунска споделя и своята лична рецепта за здраве: спокойствие, хармония със себе си, здравословно хранене, редовно движение и баланс между работа и почивка.

