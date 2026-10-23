С тържествени богослужения в българския Зографски манастир на Света гора бяха отбелязани 750 години от мъченическата смърт на светите 26 Зографски мъченици. Честванията бяха оглавени от Българския патриарх Даниил, който е на първото си посещение в монашеската република.

Празничната програма започна с всенощно бдение, а на следващата сутрин в съборния храм на манастира беше отслужена света Литургия. Заедно с патриарх Даниил в богослужението участваха митрополити и епископи на Българската православна църква, духовници от Зографската света обител и гостуващи свещенослужители.

Историческа визита - Патриарх Даниил посети Зографския манастир на Атон (ВИДЕО)

Снимка: БПЦ-БП

По време на посещението си на Атон българският патриарх посети и други светогорски манастири, където се поклони пред едни от най-почитаните православни светини. Сред тях бяха Поясът на Пресвета Богородица, чудотворни икони и мощи на светци.

Снимка: БПЦ-БП

Честванията са посветени на паметта на 26-те Зографски мъченици, загинали през 1276 г. Според църковното предание монасите и миряните в Зографския манастир отказали да се отрекат от православната си вяра и намерили мъченическа смърт.

Снимка: БПЦ-БП

Събитията отпреди седем и половина века заемат особено място в историята на българското монашество. Паметта на Зографските мъченици продължава да се почита като символ на духовна твърдост и вярност към православната традиция.

Редактор: Цветина Петкова