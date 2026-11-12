Софийската градска прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу Благомир Коцев за опит да сключи неизгодна сделка, докато е заемал поста областен управител на Варна. Случаят е свързан с договор за адвокатски услуги на стойност над 23 000 лева, въпреки че според разследващите администрацията е разполагала с достатъчно собствени юристи.

Обвинението обхваща периода от 1 април до 2 август 2022 г. Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд във Варна, съобщиха от прокуратурата.

Според разследващите на 1 април 2022 г. Областната администрация във Варна е сключила договор с адвокатско дружество за предоставяне на правни услуги. Впоследствие, с допълнително споразумение от 2 август, общата стойност на договора е определена на 23 256 лева с ДДС.

Прокуратурата твърди, че наемането на външни адвокати не е било необходимо, тъй като по това време в областната администрация са работили седем служители с юридическо образование. Те са имали правомощия да представляват институцията пред съда, да изготвят документи и да проверяват законосъобразността на административни актове и договори.

В същото време възложените на адвокатското дружество задачи включвали именно правни консултации, подготовка на документи, проучване на конкретни случаи и съдействие по съдебни производства.

Според обвинението тези дейности до голяма степен са съвпадали със задълженията на юристите, които вече са работили в администрацията. Разследващите смятат, че наличните служители са били достатъчни, за да извършват необходимото правно обслужване, без да се възлагат допълнителни платени услуги.

От прокуратурата посочват, че договорът е можел да причини значителни финансови щети на областната администрация. От договорените 23 256 лева са изплатени 11 808 лева. Останалите 11 448 лева, за които е била издадена втора фактура, не са платени след освобождаването на Коцев от длъжността областен управител.

Именно заради твърдението, че сделката е можела да доведе до значителни вреди, обвинението е за опит за съзнателно сключване на неизгодна сделка. Разследването е проведено от следователи към Софийската градска прокуратура. Предстои Окръжният съд във Варна да определи дата за разпоредително заседание, на което ще бъде разгледан въпросът за по-нататъшния ход на делото.