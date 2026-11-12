Близо 500 килограма марихуана са открити при проверка на товарен автомобил на граничния преход „Кулата“. Наркотикът бил укрит в хладилно ремарке на камион, превозващ колбаси и чушки от Испания за България, съобщиха от Агенция „Митници“.

Камионът с българска регистрация пристигнал от Гърция сутринта на 10 ноември. Митническите служители го спрели за проверка и го насочили към рентген. При сканирането забелязали съмнителна зона в предната част на ремаркето, заради което предприели по-щателна проверка.

След като разтоварили декларираната стока, проверяващите открили преградна стена, разделяща хладилното ремарке на две части с различни температурни режими. В едната от тях били скрити 22 кашона, облепени с прозрачно тиксо.

Снимка: Агенция „Митници“

В кашоните митничарите намерили общо 445 вакуумирани пакета със суха зелена растителна маса. Полевият тест показал, че веществото е марихуана. Общото бруто тегло на открития наркотик е 497,90 килограма.

Снимка: Агенция „Митници“

По случая е образувано досъдебно производство за контрабанда на високорискови наркотични вещества под ръководството на Окръжната прокуратура в Благоевград. Шофьорът на камиона, български гражданин с инициали В. М., е привлечен като обвиняем. Той е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Предстои прокуратурата да поиска от съда постоянна мярка „задържане под стража“.

Снимка: Агенция „Митници“