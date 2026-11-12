Метростанция „Цар Борис III“ в София е временно затворена заради технически причини. Ограничението влиза в сила от 12:20 ч. в четвъртък, 12 ноември, и се очаква да продължи три часа, съобщиха от „Метрополитен“.

През този период влаковете ще преминават през станцията, без да спират за качване и слизане на пътници. Междувременно в социалните мрежи се появиха снимки от района на метростанцията, на които се вижда повредена конструкция в близост до входа. Част от облицовката и металните елементи са паднали, а районът е ограден с предпазна лента.

Кадрите бяха публикувани във Facebook групата на столичния квартал „Лагера“, като авторът на публикацията предупреждава пътниците да изберат алтернативен маршрут.

От „Метрополитен“ не уточняват какъв е техническият проблем и дали той е свързан с видимите по снимките повреди. Очаква се метростанцията да възобнови работа около 15:20 ч. От дружеството посочват, че ще информират своевременно пътниците за възстановяването на нормалното обслужване.