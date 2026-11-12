Кабинетът предложи реформа в Комисията по досиетата. Идеята е тя да бъде прехвърлена към Държавна агенция „Архиви”. Това предизвика напрежение в парламента. Журналистът и дългогодишен член на Комисията по досиетата Екатерина Бончева в ефира на „Здравей, България”, че е направила анализ на работещия към момента закон и предложението на вицепремиера Иво Христов. Тя е установила, че „на мястото на една независима комисия, избрана от НС с мнозинство и която се отчита пред парламента, идва една зависима от Христов и от Министерски съвет държавна агенция”.

Бончева обясни, че председателят на държавния архив се назначава от Министерски съвет.

Тя запита как ще се работи с документите оттук-нататък, тъй като в законопроекта няма изискване хората, които работят в тази структура, да минават проверка от съвременните служби, за да получат достъп до класифицирана информация.

Журналистът каза, че има три решения на Конституционния съд, в които се казва, че такава комисия не може да бъде част от изпълнителната власт. По думите ѝ точно това обаче се случва в момента.

Бончева каза още, че от такава Комисия има смисъл, тъй като тя проверява всички лица, които са на публични длъжности. Като друг проблем тя отбеляза, че е било „изключително нагло от страна на Христов да каже, че няма хора, които да искат да четат”. Тя беше категорична, че и сега има хора, които подават заявления, за да имат достъп до документите и дори се налага да чакат, тъй като комисията има много работа.

Журналистът запита „Илияна Йотова знае ли какво безобразие се готви”.

„Бащата на Иво Христов излезе като офицер от РУМНО (Разузнавателно управление на Министерство на народната отбрана), което е дори по-опасно от редовите служители на Държавна сигурност. Това се е случило при проверка на МВР още през 2020 г. Тогава бащата не е възразил срещу това решение. Години след това, Иво Христов като евродепутат, завежда дело срещу политолога Огнян Минчев, затова че публично е обявил една публична и официална информация. Т.е. Минчев каза нещо, което Комисията е обявила и бащата не е оспорил”. Според нея има „личен момент на отмъщение” с предложението за преместването на Комисията по досиетата.

"Аз не смятам, че децата и внуците трябва да отговарят за бащите и дядовците си, но в някои от тях се възпроизвежда един манталитет, който ни дърпа назад", заяви Бончева.

Целия разговор гледайте във видеото.