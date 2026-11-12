След шоковото поскъпване на природния газ от първи ноември, вече е подадено и новото заявление за по-скъпа цена през декември.



Новото искане на "Булгаргаз" към Комисията за енергийно регулиране е цената за мегават час да стане близо 67 евро, без ДДС. Ако тя бъде одобрена, това би означавало повишение с нови 14%.

Редактор: Цветина Петрова