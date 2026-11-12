Снимка: iStock
-
Правителство, синдикати и работодатели обсъждат Бюджет 2027
-
Любомир Дацов предупреди, че дори малко отклонение в Бюджет 2027 може да доведе до неизпълнение на заложените цели
-
"Числата на седмицата": Отговаря ли увеличението на МРЗ на инфлацията
-
Филип Гунев заяви, че няма автоматизирана информационна система за предупреждение на шофьорите
-
Жечо Станков: По-скъпият ток за бизнеса ще намери отражение в цените в магазините
-
12% спад в обявите за работа само за месец
След шоковото поскъпване на природния газ от първи ноември, вече е подадено и новото заявление за по-скъпа цена през декември.
Новото искане на "Булгаргаз" към Комисията за енергийно регулиране е цената за мегават час да стане близо 67 евро, без ДДС. Ако тя бъде одобрена, това би означавало повишение с нови 14%.
Редактор: Цветина Петрова