Близо 50 държавни и правителствени ръководители се събират в Дъблин за Деветата срещата на върха на Европейската политическа общност и на неформално заседание на лидерите на Европейския съвет. България ще бъде представена от премиера Румен Радев.

Форматът е създаден през 2022 година след руската инвазия в Украйна, а официалната програма включва теми като сигурността, конкурентоспособността и достъпната енергия.

Тази година срещата се провежда в рамките на два дни. В първия ден - 12 ноември, държавни и правителствени ръководители от целия континент ще обсъдят изграждането на конкурентоспособна Европа (иновации, свързаност и енергия на достъпни цени) и осигуряването и защитата на демократична Европа. Общата тема на срещата е „Европа - силна, сигурна и свързана“.

На 13 ноември държавните и правителствени ръководители на страните членки на Европейския съюз (ЕС) ще обсъдят използването на потенциала на изкуствения интелект за повишаване на европейската конкурентоспособност, както и по-широкото му въздействие върху обществото, сигурността и доверието, а също и гарантирането на европейския суверенитет в тази сфера. Очаква се на срещата да бъдат разгледани и актуални теми от дневния ред на ЕС, както и предизвикателствата пред сигурността на Европа, допълниха от пресслужбата.

Срещата ще бъде председателствана съвместно от председателят на Европейския съвет Антонио Коща и премиера на Ирландия Михал Мартин.

В Дъблин снощи пристигна и президентът Володимир Зеленски. Според него, напредъкът в преговорите зависи до голяма степен от това как американците разговарят с Русия.

"Много ще зависи от формата на диалога между американската и руската страна. Не знам какъв формат ще изберат. Смятам, че за американците, и по-специално за този преговорен екип, е много важно да постигнат резултат още тази година, предвид това, което наблюдаваме в момента. И ми се струва, че те наистина много силно желаят това. Живеем в условия на война, с масирани атаки. Разбира се, че искаме да постигнем резултат до края на годината. Абсолютно. И ще направим всичко възможно, за да се случи това", заяви Зеленски.