Депутатите отхвърлиха предложението за изслушване на ръководителя на Агенция „Пътна инфраструктура“ за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Като аргументи бяха посочени обявеният ден на траур и липсата на достатъчно информация за обстоятелствата около инцидента. Искането за изслушване беше отправено от „Възраждане“.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова посочи, че темата е била обсъдена преди заседанието и че е надделяло мнението за сдържаност в деня на траур. По думите ѝ са необходими още няколко дни, за да се изяснят обстоятелствата и да се получи по-пълна и обективна картина.

Един шофьор е задържан след катастрофата на АМ „Тракия”

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за въздържане от политически коментари в първите часове след трагедията и предложи да бъде приет закон, който да забранява на политиците да правят публични изявления в рамките на 24 часа след подобни трагични инциденти. Той изказа съболезнования на близките на загиналите и съчувствие към пострадалите, като благодари на всички, участвали в спасителните действия - пожарникари, полицаи, лекари и медицински екипи. Борисов призова да не се използва трагедията за политически атаки. „Именно политиканството в такива моменти отвръщава всички“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Божидар Божанов от „Демократична България“ обясни, че парламентарната група не е подкрепила искането за изслушване в този момент, тъй като денят е обявен за траур. „Всички искаме обстоятелствата да бъдат изяснени. Днес не е денят за това. Трябва да се събере повече информация“, заяви той.

От партията вносител на предложението за изслушване заявиха, че ще съберат подписи за изслушване през следващата седмица, когато се очаква да има повече информация.

ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК