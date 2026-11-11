Емблематичното червено яке на Майкъл Джексън от клипа към „Thriller“ отново ще бъде предложено на търг след повече от десетилетие, като очакванията са цената му да достигне милиони долари, съобщава "Ройтерс".

„Очакваме да бъде продадено за над 10 милиона долара (8 956 000 евро). То е наистина емблематично. Има само едно такова. Другото яке от сцената със зомбитата е собственост на наследниците на Джексън. Това е истинското яке, което виждаме в много от танцовите сцени във видеоклипа. Затова е толкова специално“, каза съоснователят на аукционната къща Julien's Auctions Мартин Нолън.

Стопкадър: "Ройтерс"

Търгът ще се проведе в Абу Даби от 7 до 9 декември и ще включва шест отделни аукциона с предмети в различни ценови категории.

„Предлагаме почти 400 предмета, свързани с Майкъл Джексън. След това имаме невероятен търг с вещи на принцеса Даяна. Разбира се, тя продължава да бъде световна знаменитост. Ще има и предмети, свързани с други легенди на попкултурата“, заяви Нолан.

На търга ще бъде предложена и ръкавицата, която Джексън носи по време на изпълнение на Motown през 1982 г. Аукционната къща я продаде за първи път през 2009 г. за 430 000 долара, с което беше поставен световен рекорд за най-скъпа ръкавица, продавана някога на търг.

Стопкадър: "Ройтерс"

„Предварителната ни оценка е между 600 000 и 800 000 долара (537 360 – 716 480 евро), като това е консервативна прогноза, но тя може да бъде продадена и за милиони. Това е едно от най-емблематичните съкровища на попкултурата, които могат да бъдат предложени на търг.“

В наддаването ще участва и това, което се смята за първата ръкавица, носена от Майкъл Джексън. Той я е изработил сам през 70-те години на миналия век.

Стопкадър: "Ройтерс"

Няколко рокли на принцеса Даяна, продадени от личната ѝ колекция през 1997 г., също отново излизат на пазара. Сред предметите са и дрехи, които тя е носила по време на медийна обиколка, посветена на повишаването на осведомеността за опасността от противопехотните мини.

Стопкадър: "Ройтерс"

„Беше интересно да видим как принцесата, която по онова време беше бъдещата кралица на Англия, се появява с поло блуза, дънки и мокасини за шофиране, които е купила от лондонския универсален магазин Selfridges", казва Нолън.

Розовата риза на Ralph Lauren е оценена на между 10 000 и 20 000 долара (8 958,90 – 17 917,80 евро), а обувките – на между 20 000 и 40 000 долара (17 917,80 – 35 835,60 евро).

Стопкадър: "Ройтерс"

В търга са включени и предмети, свързани с Коби Брайънт, Кърт Кобейн, Шарън Стоун и други икони на попкултурата.