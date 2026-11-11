Проект за интелигентна система за предупреждение на шофьорите на автомагистрала „Тракия“ е останал незавършен, въпреки че за него са били сключени договори за над 7 млн. лева. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков по време на изслушване в парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Темата беше повдигната след тежките верижни катастрофи на магистралата, при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

По думите му според първоначалните данни, които е получил, на злополучния участък на магистралата няма проблеми с маркировката и пътното платно.

Шишков обаче обясни, че проектът започнал още в края на 2016 г. по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Впоследствие били подписани три договора - един през 2018 г. и два през 2020 г., но системите така и не били завършени и предадени за експлоатация. „За съжаление, тези договори не са приключили с предаване и завършване на системите. Те са били на стойност над 7 милиона лева. Парите на практика са загубени, а през април 2022 г. договорът е прекратен по взаимно съгласие“, заяви министърът.

Той подчерта, че през 2026 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ не е прекратявала договор за изграждането на въпросната система за предупреждение. По думите му в момента се подготвя ново задание за проектиране, а необходимите средства са предвидени в проектобюджета за 2027 г., внесен преди трагедията на „Тракия“.

Председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Александър Тодоров уточни, че прекратената през тази година обществена поръчка е била за различен проект – изграждане на контролен център, който да надгради действащия Национален координационен център. Идеята е той да обедини интелигентните транспортни системи, електронните информационни табла и системите за управление на тунелите, така че информацията да се обменя автоматично и да се намали необходимостта от човешка намеса.

Информация за пътната обстановка на автомагистрала „Тракия“ е била публикувана на сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“ и преди тежките катастрофи, каза Александър Тодоров по време на изслушването в парламентарната Комисия по регионална политика. Въпросът беше повдигнат от депутата от „Продължаваме Промяната“ Йордан Терзийски, който поиска да разбере дали в информационните системи на АПИ и Националното тол управление е имало предупреждение за гъстата мъгла в района на трагедията.

Тодоров обясни, че данните за пътната обстановка се актуализират на всеки 15 минути, като преди публикуването им информацията задължително се проверява. По думите му метеорологичните условия се отразяват и чрез данните от съответните метеорологични станции. Председателят на АПИ посочи още, че според наличната му информация преди инцидента не са постъпвали сигнали за опасната обстановка нито чрез телефон 112, нито на горещия телефон на пътната агенция.

На повторния въпрос на Терзийски дали конкретно за гъстата мъгла е имало публикувано предупреждение, Тодоров отговори: „На сайта е качена информацията и каквато е била обстановката, такава е качена“. На свой ред Терзийски заяви, че очаква следващата седмица парламентът да проведе по-подробно изслушване за фактите и обстоятелствата около трагедията, като подчерта, че в деня на национален траур депутатите от неговата парламентарна група ще се въздържат от политически спорове.

Шишков обясни, че през 2024 и 2025 г. са били възлагани и изпълнявани пътни ремонти, за които не били осигурени достатъчно средства в бюджета на АПИ. По думите му част от дейностите били представяни като текущи ремонти, въпреки че по своя характер представляват основни ремонти, а в някои случаи имало и значително надвишаване на договорените стойности.

Министърът направи сравнение с установени през 2021 г. нарушения при възлагането на пътни ремонти, когато проверка показала, че 95 обекта, представени като текуща поддръжка, всъщност представлявали основни ремонти.

Според Шишков голяма част от работата през 2024 и 2025 г. била извършена и приета, но не е преминала през всички необходими процедури за разплащане. Той посочи, че доколкото му е известно, фактури не са издадени, тъй като фирмите биха били задължени да внесат ДДС, без да са получили дължимите им средства. „Работата е извършена, фирмите си очакват парите, а средствата не са били заделени в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“, обобщи регионалният министър.

Шишков подчерта, че установените проблеми са описани в одитния доклад и настоя за разграничаване между реално извършените строителни дейности и начина, по който са били възлагани и финансирани.

Спор между Шишков и Теменужка Петкова за близо 700 млн. евро неразплатени пътни ремонти

Остър спор за близо 700 млн. евро, дължими според регионалния министър за извършени пътни ремонти, възникна между арх. Иван Шишков и депутата от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова по време на изслушването в парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Двамата влязоха в сблъсък за т.нар. „фактури в чекмеджета“ и за това дали АПИ има действителни задължения към строителните фирми за дейности, които не са преминали през всички процедури за приемане.

Петкова заяви, че министърът на практика е признал липсата на издадени фактури за спорните ремонти. Тя се позова на доклад на Сметната палата от извънреден одит на АПИ, според който представените сертификати за извършени дейности не са били утвърдени от Управителния съвет на агенцията, а изпълнителите не са издали фактури. „Това, което вие току-що направихте, е да признаете, че фактури в чекмеджета няма. И това го признахте по безспорен начин“, обърна се Петкова към Шишков.

Тя посочи, че според съдебно решение от 20 декември 2023 г. задължението за разплащане възниква след надлежното приемане на извършената работа. По думите ѝ самото наличие на сертификати не е достатъчно, ако те не са одобрени по установения ред. Петкова изрази и съмнения, че част от документите за дейности през 2025 г. може да са били датирани впоследствие, през 2026 г. Тя обаче не представи доказателства за това твърдение в рамките на цитираното изказване.

Регионалният министър отговори, че липсата на фактури не означава липса на извършена работа. Според Шишков пътните ремонти са били възложени и изпълнени, въпреки че за тях не е било осигурено необходимото финансиране.

По думите му до края на 2025 г. АПИ е натрупала задължения за приблизително 700 млн. евро за подобни дейности. Шишков обясни, че фактури не са издавани, защото строителните компании би трябвало да внесат 20% ДДС, без да са получили плащанията си. „Ако платят ДДС, вие сами разбирате, че освен че няма да си получат парите, ще платят и 20% ДДС“, посочи министърът.

Той настоя, че независимо дали спорните документи се наричат „фактури в чекмеджета“ основният проблем остава един и същ – според него държавата е възложила дейности, за които не е предвидила средства. Петкова отново оспори използвания от министъра израз и подчерта, че липсата на фактури опровергава твърденията за „фактури в чекмеджета“. „Вие вкарахте в публичното пространство говоренето за фактури в чекмеджета и сега опровергахте това, защото просто не е истина“, заяви тя. Депутатът от ГЕРБ-СДС предупреди, че партията разполага с допълнителни документи и доказателства, които ще представи на следващия ден. Тя обясни, че няма да задълбочава политическия спор в деня на национален траур за жертвите на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“.