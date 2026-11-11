Американската певица и актриса Ариана Гранде изненада зрителите с телевизионна поява заедно с холивудските звезди Робърт де Ниро и Бен Стилър, след като по-рано обяви намерението си временно да се оттегли от публичното пространство.

33-годишната изпълнителка се появи в предаването на Джими Фалън, за да представи новата комедия „Фокър ин Лоу“, в която участва заедно с двамата актьори. Изненадата започна по време на монолога на водещия, когато Гранде, Стилър и Де Ниро се включиха в празнично изпълнение на коледната песен „О, коледно дърво“.

Robert De Niro, @BenStiller, Ariana Grande, and Jimmy share a scene from My Family’s Money, a dramatic soap opera they worked on together with lots of slow claps! #FallonTonight https://t.co/qvG58v7r8E — The Tonight Show (@FallonTonight) November 9, 2026

Тримата участваха и в комедийни скечове, а по време на разговора с Фалън певицата разказа за работата си по филма.

Гранде призна, че е била изключително поласкана от поканата да се присъедини към звездния актьорски състав. Тя обясни, че се е влюбила в сценария още при първото му прочитане и е била развълнувана от възможността да работи с някои от най-известните комедийни актьори в Холивуд.

В новата продукция певицата изпълнява ролята на Оливия, годеница на сина на героя на Бен Стилър. Филмът е четвъртата част от популярната поредица, започнала през 2000 г. с „Запознай ме с вашите“.

True Confessions w/ Robert De Niro, @BenStiller and Ariana Grande ☕ #FallonTonight https://t.co/5TjYyDsf9a — The Tonight Show (@FallonTonight) November 9, 2026

Премиерата му е насрочена за 25 ноември.

Телевизионната поява привлече особено внимание, тъй като през август представител на Гранде обяви, че тя планира да си вземе почивка от публичните изяви след приключването на турнето ѝ. Тогава беше обяснено, че решението е свързано с необходимостта певицата да си почине след натоварения концертен график и продължителното обществено внимание към нейния външен вид и здраве. Самата Гранде подчерта, че решението е било планирано предварително и не представлява импулсивна реакция на негативни коментари. Появата ѝ в шоуто на Фалън се превърна в първото ѝ телевизионно участие след обявяването на паузата.