Автобус с пенсионери, пътуващи към Несебър, е част от верижната катастрофа на магистрала „Тракия”. При сблъсъка пътници са ранени. Част от групата е успяла да напусне автобуса през счупени прозорци. Петима пътници и шофьорът са настанени в болница. Другата част от групата са успели да стигнат в Несебър. Те обаче са с рани и натъртвания.

„Усетих първия удар. След секунди ни удари друг тир и последваха още 5-6 удара”, разказва Тодор.

Пътниците разказват, че пред румънския тир е имало лек автомобил и джип с австрийска регистрация. Те допускат, че двата автомобила са се ударили преди това. Когато шофьорът на тира е видял стоповете, е започнал да намалява. Казват също, че предната част на тира не е ударена.

„Джипът мина в аварийната лента. А колата стоя целият ден там и всички я видяха. Това беше колата, насочена срещу движението, която изгоря. Шофьорите бяха до мантинелата – възрастен и по-млад мъж. Възрастният беше в тежко състояние”, каза свидетел. Те допускат, че преди това шофьорът на колата може да се е объркал и да е навлязъл в насрещното.

Хората казват още, че шофьорът на автобуса е карал бавно.

Репортер: Елена Танева