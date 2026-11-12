Днес правителството, синдикатите и работодателите сядат на една маса за първия сериозен сблъсък около Бюджет 2027. В проекта финансовият министър Гълъб Донев залага дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт, или близо 4,9 милиарда евро, при очакван икономически растеж от 2,5% и инфлация от 4 на сто.

За догодина се предвижда минимална заплата от 660 евро, увеличение с 5% на възнагражденията в бюджетната сфера и със 7,5% на учителските заплати. Пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило, а максималният осигурителен доход ще достигне 2400 евро.

Сметката обаче предвижда и нов държавен дълг от 8,6 милиарда евро, оптимизация на администрацията и редица спорни данъчни промени. Сред тях са еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите в определени сектори и задължение държавните служители сами да плащат осигурителните си вноски.

Около разходите, доходите и данъчната политика се очаква да бъдат основните спорове между социалните партньори.