Топъл южен вятър носи по-високи температури в четвъртък, но синоптиците предупреждават за силни пориви. Сутринта на места ще има мъгли и ръмежи.

По-топло и ветровито време ни очаква в четвъртък, 12 ноември. Температурите ще се повишат под влияние на умерен и силен юг-югозападен вятър, който ще бъде и причина за издадения жълт код за силен вятър в редица области на страната.

Облачността ще бъде предимно значителна, а сутринта в отделни райони на низините и котловините ще има мъгли. На места са възможни и слаби ръмежи. Максималните температури ще достигнат между 17 и 22 градуса, а в София се очакват около 18 градуса.

В планинските райони облачността ще бъде значителна, предимно средна и висока. Ще духа умерен до силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра – около 9 градуса.

По Черноморието сутринта на места ще има мъгли, а през деня облачността ще бъде разкъсана, предимно средна и висока. Вятърът ще бъде умерен и силен от юг-югозапад. Максималните температури ще достигнат между 18 и 21 градуса.

Температурата на морската вода е 15 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.