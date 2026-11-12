Стопкадър: "Ройтерс"
Японският макак Пънч, който стана интернет сензация, след като се привърза към плюшен орангутан, вече е голям и живее в зоопарк в Япония. Нови кадри показват как Пънч проявява интерес към новородено маймунче макак. Малкото е отгледано от служителите на зоопарка, след като майка му го е отхвърлила. Сега то постепенно изгражда своите отношения с другите макаци, а очевидно Пънч му помага, пише People.
Зоопаркът използва възможността да отдаде признание и на служителите, които са помогнали на Пънч да се развива добре. Те обясниха, че грижата за него и останалите животни изисква постоянно внимание, тъй като потребностите им се променят.
飼育員撮影、本日のパンチです。 パンチや他の個体の様子は日々変化します。 観察したり交流しながらケアをしたり、 季節や天候にあわせた給餌の調整も。 こうした飼育員の対応があるからこそ、 パンチは元気に暮らしていると思います。 そんな飼育員たちにも応援をお願いします。 #市川市動植物園 https://t.co/5KMyw50Jpn— 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) November 8, 2026
„Състоянието на Пънч и останалите животни се променя всеки ден. Ние ги наблюдаваме, общуваме с тях и се грижим за тях“, написаха от зоопарка в Х. Оттам допълниха, че служителите променят режима на хранене на животните в зависимост от сезона и времето.
🐒❤️ ¡De rechazado a protector! Punch, el pequeño mono que conmovió al mundo al aferrarse a un peluche ante la ausencia de su madre y el rechazo de sus compañeros, ahora ha crecido y lleva sobre su espalda a otro monito que tampoco fue aceptado. Hoy le brinda el cariño, la protección y la compañía que tanto necesitó. 🥹💕 #Noticias #Viral #Internacional #TráficoPuebla— TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) November 9, 2026
За почитателите, които следят малката маймунка още от първите ѝ дни, фактът, че проявява интерес към по-малък член на групата, е особено трогателен.
Remember the little orphaned baby monkey Punch? He carried his orange stuffy with him and was getting bullied by all the other monkeys. His story went viral. Punch is all grown up now and has taken on a little one and watches out for him. 🥰 Whatever you are going through, whatever is hurting you, learn from it and then be someone's lifeline.— Melissa Wong (@Melissa_WongMT) November 9, 2026
Пънч е роден през юли 2025 г. и е отгледан от служителите на зоопарка, след като майка му не успяла да се грижи за него по време на гореща вълна с екстремно високи температури. В крайна сметка служителите му дали плюшен орангутан, който бързо се превърнал в негов постоянен спътник.
Редактор: Цветина Петрова