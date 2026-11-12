Японският макак Пънч, който стана интернет сензация, след като се привърза към плюшен орангутан, вече е голям и живее в зоопарк в Япония. Нови кадри показват как Пънч проявява интерес към новородено маймунче макак. Малкото е отгледано от служителите на зоопарка, след като майка му го е отхвърлила. Сега то постепенно изгражда своите отношения с другите макаци, а очевидно Пънч му помага, пише People.

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Зоопаркът използва възможността да отдаде признание и на служителите, които са помогнали на Пънч да се развива добре. Те обясниха, че грижата за него и останалите животни изисква постоянно внимание, тъй като потребностите им се променят.

„Състоянието на Пънч и останалите животни се променя всеки ден. Ние ги наблюдаваме, общуваме с тях и се грижим за тях“, написаха от зоопарка в Х. Оттам допълниха, че служителите променят режима на хранене на животните в зависимост от сезона и времето.

За почитателите, които следят малката маймунка още от първите ѝ дни, фактът, че проявява интерес към по-малък член на групата, е особено трогателен.

Пънч е роден през юли 2025 г. и е отгледан от служителите на зоопарка, след като майка му не успяла да се грижи за него по време на гореща вълна с екстремно високи температури. В крайна сметка служителите му дали плюшен орангутан, който бързо се превърнал в негов постоянен спътник.

Редактор: Цветина Петрова

Източник: People