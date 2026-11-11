Реконструкцията на стадиона на „Барселона“ „Камп Ноу“ обхваща множество пространства, а едно от тях е специалният мемориал, който клубът планира да изгради в близко бъдеще. Той ще разполага с ниши за урни с праха на починали привърженици и възпоменателни плочи.

Бъдещият мемориал ще бъде разположен само на няколко метра от футболния терен и ще заема площ от 1500 квадратни метра. Очаква се проектът да отвори врати в края на 2027 г.

И двете възможности ще бъдат достъпни за привърженици на „Барселона“ от цял свят, независимо дали са членове на клуба.

Проектът вече предизвиква сериозен интерес. Сред желаещите да станат част от инициативата са няколко бивши футболисти, както и близки на емблематични фигури от историята на каталунския клуб.

Нишите за урни и възпоменателните плочи ще могат да бъдат наемани за периоди от 10, 25 или 50 години, като ще има възможност за избор на конкретното им местоположение в мемориала.

Всяка ниша ще има място за една урна, а името на починалия ще бъде изписано на лицевата ѝ страна. При всички варианти ще съществува и възможност прахът впоследствие да бъде положен в общ мемориален олтар. Тази опция ще бъде включена в 50-годишните договори.

Пространството ще бъде украсено с големи стенописи, посветени на най-значимите моменти от историята на Барселона, както и с различни визуални, аудио- и видеоматериали. Мемориалът ще разполага и с постоянен вход откъм улицата.