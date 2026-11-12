Възрастен мъж е в тежко състояние след пътен инцидент с електрическа триколка в кубратското село Звънарци. При друга катастрофа в областта полицията е задържала 20-годишен шофьор, седнал зад волана с над 3 промила алкохол, съобщи кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова.

78-годишният жител на Звънарци управлявал електрическа триколка, когато по неизяснени причини изгубил контрол над нея. Превозното средство напуснало пътното платно и се ударило в паркиран микробус.

Възрастният мъж е получил сериозни наранявания. Първоначално е прегледан от медици в Кубрат, след което е транспортиран до болница в Русе. Лекарите са установили черепно-мозъчна травма, счупена ключица и фрактури на ребра. Пострадалият е настанен в неврохирургично отделение с опасност за живота. Взета му е кръвна проба, която трябва да установи дали е употребил алкохол.