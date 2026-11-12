Кметът на София Васил Терзиев подписа договор за 282 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране за модернизация на градския транспорт и изграждане и обновяване на улици и булеварди в столицата.

Договорът беше подписан с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в присъствието на заместник-кметовете на София по финанси Георги Клисурски, по транспорт Иван Николов и по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев, както и представители на „Метрополитен“ и „Столичен електротранспорт“.

Снимка: Пресцентър Столична община

Средствата се предоставят по процедура „Подкрепа за интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност на Столична община“, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

„Искам да благодаря на всички екипи и партньори, които вложиха много усилия и експертиза, за да успеем да защитим това европейско финансиране. То ще ни даде възможност да превърнем подготвените проекти в реалност – в модерни превозни средства за градския транспорт, разширяване на метрото, изграждане на градска инфраструктура и по-добра свързаност между кварталите. Това са промени, които ще имат пряк ефект върху ежедневието на софиянци“, посочи кметът Васил Терзиев.

„Изключително важно е, че осигуряваме 282 млн. млн. евро за Столична община. Средствата ще дадат възможност да се облекчат финансовите плащания за нови метровлакове и електрически транспорт – автобуси и тролейбуси. Продължаването на метрото е изключително важно. В рамките на Програма „Развитие на регионите“ успяхме да направим всичко, което можахме, и с тези средства дадохме допълнителен тласък“, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

Снимка: Пресцентър Столична община

Инвестицията е за близо 800 млн. евро, от които 282 млн. евро са грант от програмата. Проектът се изпълнява от общината в партньорство с „Метрополитен“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД, като крайният срок за завършването му е 31.12.2029 г.

Чрез средствата ще бъдат осигурени 75 нови тролейбуса, 50 нови електробуса, както и 16 зарядни станции за новия подвижен състав. Предвижда се разширение на третата метролиния в източна посока от центъра до бул. „Цариградско шосе“. За целта ще бъдат изградени подземна линия с дължина 6 км и 6 метростанции, системи за контрол и управление на влаковото движение, комуникации и перонни преградни врати. Част от проекта е и метростанция до ЖП гара „Обеля“ с тунелна връзка до метродепо „Обеля“.

Тя ще осигурява връзка между метрото и ЖП линия София – Кюстендил. Ще бъдат доставени 16 метровлака за метролинии 1, 2 и 4. Инвестициите в мащабния проект включват още строителството на метролиния с дължина 1,9 км и 2 метростанции от метростанция „Люлин“ до Софийски околовръстен път.

Предвижда се още изграждане на „Бул. „Тодор Каблешков“ между ул. „Луи Айер“ и бул. „Черни Връх“ с двупосочни велосипедни алеи, тротоарни настилки с тактилни плочи за незрящи и три четириколонни кръстовища - при ул. „Луи Айер“, ул. „Емилиян Станев“ и бул. „Черни връх“. Нови светофари ще бъдат интегрирани към системата за управление на трафика за максимална пътна безопасност. Част от проекта е и изграждането на бул. „Рожен“ от надлез над Ж.П. линия до Северна скоростна тангента и ново трамвайно трасе.

„Разчитаме скоро да бъде изградена и пусната в експлоатация метролинията от центъра до Цариградско шосе, връзката с Обеля и връзката, която ще осигури контакта с жп гарата, както и продължението на околовръстния път от метростанциите на Люлин към Софийския околовръстен път“, каза още министър Шишков.

Той допълни, че е постигнато много по отношение на СОП и постави фокус на съвместната работа със Столична община. „Ще работим заедно, ще инвестираме в интелектуален продукт, за да се борим с всички изостанали обекти в столицата. Считаме, че можем да направим много за София и правителството е на разположение“, обобщи арх. Шишков.