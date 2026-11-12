Недоволство заради предложени промени в Закона за личната помощ. С тях заплащането на личните асистенти се отвързва от минималната работна заплата, отпадат трудовите договори, които ще бъдат заменени с други, премахва се и добавката за прослужено време. Ако текстовете бъдат приети, от 1 януари часовата ставка ще остане замразена на нивото си от настоящата година. Така на практика възнагражденията на хората, които се грижат за свои близки, няма да растат. Сдружения настояват проектозаконът да бъде оттеглен незабавно. Темата предизвика и политически коментари в парламента.

Опозицията обвини управляващите, че ощетяват хората, за да пълнят дупки в бюджета. От „Прогресивна България“ пък отговориха, че предложените от тях промени по никакъв начин не ощетяват личните асистенти, напротив – разширяват кръга от хора, които могат да бъдат лични асистенти, и позволяват работа на трудов договор.

Спорът между управляващите и опозицията

От „Прогресивна България” настояват, че с промените се цели в центъра да е човекът, който се нуждае от помощ и никой няма да бъде лишен от социални придобивки. Управляващите искат да се преборят с фалшивите ТЕЛК решения.

„Всички майки на деца с увреждания ще продължат да бъдат техни асистенти, но в същото време ако искат, ще могат и да работят. Освен това разширяваме кръга на асистентите, т.е. вече ще могат да бъдат асистенти и държавни служители, когато имат близки с увреждания, или друг тип свободни професии, като адвокатите например”, каза депутатът Иван Янев.

„Децата с увреждания ще получават 100 евро повече – от 603 евро на 704 евро с най-тежките увреждания, месечна помощ. Родителите получават данъчни облекчения - 12 000 евро данъчна основа, т.е. 1200 евро реално спестяване на данъци на родителите. И всички тези социални мерки целят именно това – всички хора, които имат нужда, да получат подкрепата. Но тези, които мамят системата, трябва да получат заслуженото”, заяви още депутатът.

„Запазват се всички придобивки, запазва се статута на личния асистент”, каза зам.-председателят на социалната комисия Мария Тодорова.

ГЕРБ, ДПС и ДБ се обявиха срещу предлаганите промени. Депутатите от трите формации казват, че парите на личните асистенти ще бъдат замразени, а може дори и да бъдат намалени.

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ГЕРБ

„Ние определяме тези промени като грубо посегателство върху трудовите права на личните асистенти”, каза Илияна Жекова от ГЕРБ. „Ще се прекратят трудовите договори на личните асистенти, ще се орежат възнагражденията им за следващата година. Така че те ще получават по-малко средства за подкрепа на децата и възрастните хора”, каза още депутатката.

Тя обясни, че в предложенията е записано, че трудовите договори на личните асистенти ще бъдат прекратени, а на тяхно място ще се подпишат нови, които ще са за предоставяне на лична помощ.

„С тях няма да им се полага платен годишен отпуск и няма да бъдат осигурявани за фонд „Безработица”. Ако пожелаят, те ще могат да се осигуряват за общо заболяване и майчинство. Задължително ще бъде здравното осигуряване и осигуряването, свързано с инвалидност поради общо заболяване и старост. Няма да получават допълнителните си възнаграждения за клас прослужено време, което още веднъж ощетява тяхното възнаграждение”, каза Жекова.

ДПС

„По тъмни доби е вкаран законопроект , който посяга на най-уязвимите, на достойнството на личните асистенти. Посяга на хората, които се грижат за своите болни деца. Посяга на хората, на грижата, която те полагат за своите майки, бащи. Това ли трябва да се случва точно сега, когато държавата е в толкова ужасно състояние? Нима трябва да се посегне на грижата, която тези хора полагат към своите най-близки?”, попита Айтен Сабри от ДПС.

„Говорят ни за гъвкаво работно време. Какво гъвкаво работно време? Нима майката, която се грижи за собственото си дете, което е болно, което е с увреждане. Трябва да остави детето си, за да отиде да изкара някой друг лев и да работи на трудов договор. Ние ще отстояваме този законопроект да бъде оттеглен, защото „Прогресивна България” не може да пипа майките. Оставете майките да се грижат за децата, защото те имат нужда от тях", каза Айтен Сабри от ДПС.

„Демократична България”:

От „Демократична България” отправиха критики, че промените се правят „по тъмно, през депутати, без обществено обсъждане”.

„Плащанията за личните асистенти се замразяват, а е напълно възможно и да бъдат намалени. Променят се договорите на личните асистенти и няма никаква яснота какви права ще бъдат защитени. Не беше дадена никаква възможност на майките на деца с увреждания да се включат в този дебат. Това е безобразие, на което ние ще се противопоставим“, заяви Елисавета Белобрадова от „Демократична България“.

„Тези промени засягат начина, по който ТЕЛК и НЕЛК определят процента на увреждане и необходимостта от чужда помощ. Електронното направление и обменът на информация ще улеснят процеса. Особено важна е комплексната оценка, защото тя отчита как увреждането се отразява на ежедневието и работата на човека“, заяви Катя Панева, заместник-председател на Комисията по здравеопазването.

„България отдавна трябваше да въведе този подход, но предложението стъпва само частично върху Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация. В този вид оценката няма да работи правилно. Методиката не е представена публично и не е обсъдена с хората, които ще бъдат пряко засегнати. Шест месеца са крайно недостатъчни за обучение на експертите, а остава неясно как ще се гарантира, че оценяването ще се извършва по един и същ начин в цялата страна. Затова настояваме методиката да бъде представена публично и обсъдена със засегнатите хора“, подчерта Панева.

„Законопроектът взима международния класификатор, без да взима логиката. Функционалната оценка се прави на базата на бъдеща методика, която се записва в карта, а решението продължава да се взима по процент, изчислен на базата на таблица с диагнози, както беше досега. Ако картата не влияе на резултата, тя ще бъде просто поредният формуляр. Законопроектът на „Прогресивна България” за ТЕЛК трябва да бъде част от една системна политика на това управление“, допълни д-р Симидчиев.

„Продължаваме промяната”

„Политиците, които говорят най-много за надежда, са политиците, които отнемат най-много от надеждата. Спомнете си по време на предизборната кампания – господин Радев ни обещаваше битка с олигархията. Олигарсите се оказаха децата, младите семейства, работещите, а не хората с обществени поръчки, които правят българското общество бедно”, каза Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната”.

„Възраждане“

От „Възраждане“ призоваха управляващите да изтеглят законопроекта. Депутатът Георги Георгиев посочи, че от формацията са категорично против промените.

Предложенията, които се правят от страна на управляващите, са недопустими, каза той и ги определи още като нехуманни, предаде БТА. „Премахването на коефициента, който обвързва заплащането по трудовите договори на личните асистенти, не трябва да се случва", каза Георгиев и допълни, че това засяга 88 000 души в страната.

„Причината да се случват всички тези неща е, за да си вържат бюджета. Въпросът от наша страна към управляващите е хората, които се грижат за хора с увреждания ли трябва да понесат тежестта", попита той. „Друго нещо, с което не сме съгласни – премахва се така нареченият трудов договор на личните асистенти. Това също е недопустимо", каза Георгиев.

„Въвеждат се норми, в които се изисква личният асистент да има настоящ адрес до 40 километра от местоживеенето на съответния човек с увреждане, което отново е недопустимо. Ако вие станете личен асистент и вашият постоянен адрес е в София, а на човека с увреждане да кажем е в Хасковско, нямате право да станете личен асистент ли", попита той.