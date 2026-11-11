Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че нито един от сигналите за бомби, засегнали хиляди училища в страната, към момента не дава основание да се говори за реална заплаха. Сигналите са били подадени до около 6300 училища в цялата страна.

„Днес хиляди италиански училища получиха съобщение, в което се твърди, че има поставена бомба“, заяви Джорджа Мелони във видеообръщение. „В много учебни заведения учениците бяха евакуирани, а силите на реда провериха всяка стая. Искам веднага да ви кажа най-важното: нищо не беше открито в нито едно училище“, подчерта тя.

„Към този момент няма никакви данни, които да сочат наличието на реална опасност“, добави министър-председателят след среща в Рим с компетентните министри, както и с ръководителите на разузнавателните служби и структурите за киберсигурност.

Джорджа Мелони изрази мнение, че тези съобщения имат за основна цел „да всяват страх“, да предизвикват „подозрения“ и да пораждат „хаос“. Тя подчерта, че подобни сигнали са били получени и във Великобритания и Ирландия.

Италианските разследващи работят съвместно с колегите си от други европейски държави, за да установят авторите на съобщенията, добави тя, без да спекулира за техния произход. Според италианските медии заплахата за бомба се е съдържала в мейл, разпратен до училищата и подписан с „Михаил Андропов, ръководител на Вилаета Мизогинистан“.

Още миналия месец стотици училища в Северна Ирландия, Шотландия, Унгария и Сърбия бяха обект на фалшиви сигнали за бомби. Тези атаки предизвикват все по-голямо безпокойство в Европа заради възможността от ескалация на хибридната война.