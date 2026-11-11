С минута мълчание в памет на жертвите от двете верижни катастрофи на магистрала „Тракия” започна днешното правителствено заседание.

Преди това премиерът Румен Радев изказа съболезнования на близките на жертвите и се обърна към гражданите. „Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем. Всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине, смачкан между ламарините на магистралата. Гледката наистина е ужасна. Причините разследващите ще ги установят, но нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота. Магистралата не е писта. Какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живота си? Спазвайте безопасна дистанция. Когато пазим другите, пазим себе си. Пътната безопасност започва от личната дисциплина, от личната отговорност, от личната предпазливост”, каза Радев.

Той благодари на лекарите и медицинските работници, на полицаите, пожарникарите и военнослужещите, както и на доброволците за бързите и професионални действия на място.

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