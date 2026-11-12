Най-малко двама души са загинали, след като сграда се срути в Бруклин, Ню Йорк (САЩ), предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Комисарят на противопожарната служба в американския мегаполис Ню Йорк Лилиан Бонсиньоре заяви, че има 17 ранени, сред които седем деца.

„Това ще бъде продължителна операция. Причината за случилото се разследва“, заяви тя на пресконференция.

Сградата в Бруклин се е срутила върху съседен строителен обект, а издирвателно-спасителната операция е „изключително сложна“, посочи Бонсиньоре.

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Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи в социалната платформа Х, че е посетил мястото на трагичния инцидент.

„Искам да благодаря на екипите за спешна помощ, които пристигнаха за по-малко от минута и прекараха часове в работа при опасни и технически сложни условия, за да спасят жители на Ню Йорк. Тяхната смелост и отдаденост са изключителни“, написа Мамдани. „Операцията все още е в ход, като на място има стотици спасители. Информацията се обновява с всяка изминала минута“, допълни той.

Редактор: Цветина Петрова

Източник: Виктор Турмаков, БТА