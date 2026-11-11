Рисунка на британския принц Джордж на земеродно рибарче е включена в специално издание на списание „Кънтри лайф“ (Country Life), чийто гост-редактор е баща му – принц Уилям.

13-годишният внук на крал Чарлз III е нарисувал птицата, кацнала на клон, докато е бил в семейния дом през пролетта. Художествената творба е част от специално издание на списанието от 300 страници, в което принцесата на Уелс - Катрин, също дава интервю.

Prince George of Wales is 13 and he drew this kingfisher? What is he, Beatrix Potter? Quite the talent you have there @KensingtonRoyal https://t.co/zja8zAGSUp — Louise Bagshawe (@LouiseMensch) November 10, 2026

В интервюто съпругата на принц Уилям разказва за битката си с рака. Тя признава, че са я предупредили за трудните и добрите дни, които ѝ предстоят по пътя към възстановяването.

В това издание принц Уилям не само разкрива детайли от ежедневието на семейството си, но и повдига важната тема за условията на труд на жените във въоръжените сили, като същевременно не пропуска да отбележи и „фанатичната“ си подкрепа за любимия футболен отбор - „Астън Вила“.

Принц Джордж, за когото се знае, че обича да рисува, изглежда върви по стъпките на семейството си. Неговият дядо – крал Чарлз Трети, е запален художник. Подобно на майка си Катрин, неговият чичо – херцогът на Съсекс Хари, също е изучавал изкуство в гимназиалния курс. Катрин освен това има и университетска диплома по история на изкуството.

Миналата година Катрин и трите ѝ деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи - си направиха взаимни портрети, публикувани от двореца Кенсингтън. От кралската резиденция описаха скиците като споделен „момент на близост“, в който майката и децата са имали възможност да се вгледат истински един в друг чрез изкуството.

В своето интервю принц Уилям разказва за разходките с кучетата на семейството, Орла и Ото, и как децата му обожават да излизат навън и да изследват природата. Той допълва семейната картина като разказва и за удоволствието от това да посети пъб и да изпие халба сайдер с лед.

Принц Уилям не е първият високопоставен член на кралското семейство, който става гост-редактор на „Кънтри лайф“. Крал Чарлз Трети е редактирал списанието по различни поводи, включително за 65-я и 70-я си рожден ден. Кралица Камила и принцеса Ан също са били автори на предишни специални издания.