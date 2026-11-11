Никола Цолов отново в болид от Формула 1. Българският пилот провежда тестове в Унгария днес и утре, а според водещи световни медии решението дали той ще получи място в тима на „Рейсинг Булс“, се очаква още преди Гран При на Лас Вегас.

Той завърши първия ден от тестовете на емблематичната писта „Хунгароринг“ край Будапеща, където пилотира болида, с който „Рейсинг Булс“ се състезаваше във Формула 1 през 2025 година.

През август българинът отново тества автомобила на пистата „Имола“ в Италия, а на 30 октомври остави отлични впечатления в падока с представянето си по време на първата свободна тренировка за Гран при на Мексико.

Италианското издание „Аутомото“ твърди, че от „Рейсинг Булс“ все повече се ориентират към запазването на Лиъм Лоусън и през 2027 година. Ръководството на „Ред Бул“ обаче има желание Цолов да стане част от най-престижната автомобилна надпревара още през следващия сезон.

Според The Race, дори българинът да не си осигури постоянно място във Формула 1 през следващата година, планът е той да остане част от пилотската програма на „Ред Бул“.

Сред обсъжданите варианти е претендентът за титлата във Формула 2 да поеме ролята на трети пилот в „Рейсинг Булс“, което би му осигурило повече участия в свободните тренировки и възможности за тестове с болиди от предходни сезони.

Окончателното решение се очаква преди състезателния уикенд за Гран при на Лас Вегас, който започва на 19 ноември.