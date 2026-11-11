Проблемът с „Топлофикация София“ не може да бъде решен на местно ниво. Необходимо е общо решение с участието на държавата, парламента, Столичната община и всички институции, свързани с дружеството. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в интервю за „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите ѝ последното изслушване в Столичния общински съвет отново не е дало отговори на въпросите на гражданите. Все още не е ясно кога ще приключат ремонтите на топлопреносната мрежа, а финансовото състояние на дружеството не позволява цялостното ѝ обновяване.

„Това е национален проблем. Той трябва да бъде решен не просто от местния парламент, а на национално ниво и веднъж завинаги. „Топлофикация“ е изпаднала в омагьосан кръг – има огромни задължения, а в същото време губи клиенти. Хората не просто са недоволни от услугите, а се чудят как да избягат от нея, обясни омбудсманът.

Тя подчерта, че дружеството има и социална функция и не може просто да бъде закрито. Според нея държавата трябва да намери решение, което да гарантира отоплението на хората, особено на тези, които нямат финансова възможност да използват алтернативни източници.

„Държавата трябва да поеме отговорност. За мен е изключително важно парламентът, правителството, Столичната община, „Топлофикация“ и Българският енергиен холдинг да седнат на една маса и да се разберат как този проблем ще бъде решен веднъж завинаги“, заяви Делчева.

Омбудсманът коментира и предложението си за временно намаляване на ДДС върху природния газ за битовите потребители в периода от декември до края на април следващата година.

Тя уточни, че не предлага конкретен размер, тъй като това трябва да бъде преценено от Министерството на финансите. По думите ѝ европейското законодателство позволява ставката да бъде намалена до 5% при определени условия.

„Към момента стопанските потребители имат механизми, чрез които да бъдат компенсирани за увеличението на цената на газа. За съжаление, при битовите потребители такава възможност няма. Така се оказва, че хората, които преди няколко години избраха газта, защото беше по-евтино отопление, сега използват едно от най-скъпите“, обясни омбудсманът.

Целия разговор гледайте във видеото.