Спортът трябва да възпитава увереност, дисциплина и уважение, а не да се превръща в източник на страх, унижение и постоянен натиск за постижения. Това заяви в предаването „Социална мрежа“ Теди Ангелова, създател на авторската методология Faith to Fly - „Движение и развитие“, която поставя физическото и емоционалното израстване на децата пред състезателните резултати.

Като бивш професионален спортист Ангелова сподели, че идеята се е родила от личния ѝ опит и наблюденията върху трудностите, с които се сблъскват младите състезатели. Според нея основният проблем е спортната култура, при която децата често биват оценявани единствено според спечелените медали. „Всяко дете заслужава уважение и трябва да бъде прието такова, каквото е, независимо дали има медали. Нашата стойност не се определя от резултатите ни“, подчерта тя. По думите ѝ децата, които не оправдават очакванията, нерядко се оказват изолирани и губят желание да спортуват.

Разработената от нея методология е насочена основно към деца между 9 и 13 години. Тя съчетава двигателни игри и упражнения от различни спортове – футбол, баскетбол, волейбол и други, с психологически практики за разпознаване и управление на емоциите, работа в екип и приемане на различията.

Особено място в заниманията заема практиката „Думи, които дават криле“. В края на тренировките децата споделят трудностите си и отправят положителни послания едно към друго, като акцентът пада върху положените усилия, а не върху победите. „Много често чуваме критика за това какво не сме направили добре. А когато децата си казват нещо позитивно, това повишава увереността и самооценката им“, обясни Ангелова.

Тя подчерта, че липсата на състезателен елемент не означава отсъствие на дисциплина. Напротив - заниманията имат ясни правила, които учат децата на отговорност и взаимно уважение.

По думите ѝ обратната връзка от родителите е положителна, особено от семейства, чиито деца са се чувствали отхвърлени в традиционните спортни клубове или са загубили желание да посещават тренировки. „Искам да променя спортната система в България. Това е моя лична кауза“, заяви Ангелова. Според нея най-важното е всяко дете да има възможност да се движи, да се развива и да изпитва радост от спорта, независимо дали някога ще стане шампион.

Целия разговор гледайте във видеото.