Правителството одобри нови правила за отпускане на целева помощ за Великден и Коледа. Допълнителната финансова подкрепа ще бъде предназначена за осем групи хора, които вече получават различни видове социално подпомагане. Кабинетът прие и промени в структурата на Агенцията за социално подпомагане (АСП), с които броят на регионалните ѝ дирекции се намалява от 28 на 13.

С измененията в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се определя кои граждани ще имат право на новата празнична помощ. Сред тях са хората, които получават месечни, еднократни или целеви социални помощи, както и домакинствата с отпусната помощ за отопление през настоящия сезон.

Допълнителни средства ще могат да получават и младежи на възраст между 18 и 21 години, които напускат социални услуги за резидентна грижа и получават подкрепа за покриване на първоначалните си потребности при започване на самостоятелен живот.

В обхвата на новата мярка попадат и семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания, както и деца, останали без родител, които нямат право на наследствена пенсия. Помощта ще бъде достъпна и за деца, настанени при роднини, близки или в приемни семейства.

Право на празнична подкрепа ще имат също ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, които получават помощи от Агенцията за социално подпомагане.

Важно уточнение е, че получената сума няма да се счита за доход при определянето на правото на други социални помощи. Това означава, че допълнителните средства за празниците няма да лишават хората от останалата подкрепа, на която имат право.

С приетите промени се разширява и помощта за младежите, които започват самостоятелен живот. Освен напускащите социални услуги за резидентна грижа, такава подкрепа вече ще могат да получават и младежи, които напускат приемни семейства.

Междувременно кабинетът одобри и сериозна реорганизация на Агенцията за социално подпомагане. Регионалните дирекции ще бъдат намалени от 28 на 13, като дейностите на закритите 15 звена ще бъдат поети от останалите териториални структури. Според правителството решението е взето след анализ на натовареността на дирекциите. Целта е служителите да бъдат разпределени по-ефективно, обслужването на гражданите да се подобри, а разходите за администрация да намалеят.