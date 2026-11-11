Районната прокуратура в Русе разпореди проверка в Общинския приют за безстопанствени животни след публикации и сигнали за нехуманно отношение към настанените гръбначни - основно кучета. Проверката ще бъде извършена съвместно от полицията и Областната дирекция по безопасност на храните, предава кореспондетът на БТА в Русе Мартин Пенев.

Проверяващите ще установят при какви условия се отглеждат животните, как се полагат грижите за тях и дали има данни за нарушения. Ще бъде проверено и как са изразходвани средствата, отпуснати за издръжката на приюта и подобряването на неговата материална база.

Публикации в социалните мрежи предизвикаха вълна от възмущение. На разпространени видеа във Facebook се вижда как животните от приюта живеят в мизерни условия - кал, локви, непочистени клетки и застояла, развалена храна. Очевидци определят мястото като "гробище за живи животни". По кученцата се вижда, че има кърлежи и обриви.

След приключване на проверката събраните материали ще бъдат изпратени на прокуратурата. Тя трябва да прецени дали има достатъчно данни за извършено престъпление и дали да бъде образувано наказателно производство.

Междувременно кметът на Русе Пенчо Милков е разпоредил и вътрешна проверка на работата на приюта. Проверката е възложена на директора на общинското предприятие „Комунални дейности“ Митко Чокоев.

От общината заявиха, че грижата за животните изисква постоянен контрол и добра организация. Посочват още, че се работи за подобряване на условията и увеличаване на капацитета на приюта. Бюджетът му за тази година е увеличен с 50 000 евро, а за 2027 г. са предвидени още 100 000 евро.