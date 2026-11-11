Кабинетът одобри промени в начина, по който се определя стойността на наркотичните вещества за нуждите на съдебните производства. Специално внимание се отделя на фентанила, чиято изключително висока токсичност налага той да бъде оценяван по нова методика.

Решението е взето с изменения в постановление на Министерския съвет от 1998 г., което регламентира определянето на цените на наркотиците за целите на съдопроизводството.

С промените се въвеждат нови правила за оценка на високорисковите наркотични вещества, като за фентанила се предвижда по-висока стойност заради изключително силното му въздействие върху централната нервна система. От правителството обясняват, че дори минимални количества от синтетичния опиоид могат да доведат до бързо настъпващо и животозастрашаващо предозиране.

В мотивите към решението се посочва, че за разлика от хероина и кокаина, при които според представените данни психоактивният ефект се проявява при концентрация на активното вещество над 20%, фентанилът може да има силно въздействие и при концентрации под 1%.

Именно високата му потентност и опасността от фатални последици дори при микроскопични количества са сред основните аргументи за промяната. Новата методика ще се прилага при определянето на стойността на наркотичните вещества за нуждите на наказателните производства.