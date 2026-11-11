7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън пристигна във вторник в египетския град Рафах, за да посети организации, които изпращат хуманитарна помощ за разкъсваната от войната Ивица Газа.

Хамилтън разгледа граничния пункт „Рафах“ между Египет и Газа, след което посети логистични складове на Египетския Червен полумесец, който координира влизането на хуманитарна помощ в Газа. Пилотът на Формула 1 поздрави служителите, ангажирани с доставките на помощ, и разговаря накратко с работници и представители на властите.

Халед Мегавер, който е губернатор на Северен Синай, където се намира Рафах, заяви, че целта на посещението е Хамилтън да се запознае с усилията на Египет за изпращане на помощ за Газа.

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Хамилтън неведнъж е изразявал позицията си по отношение на хуманитарните кризи и конфликтите в региона, като е призовавал за мир. Той често публикува в социалните мрежи съобщения за деца, загинали при израелски въздушни удари в Газа, и призовава за прекратяване на огъня.  41-годишният британски пилот подкрепя хуманитарни и благотворителни каузи. През 2021 г. той основа фондацията Mission 44, която има за цел да подкрепя младите хора и да подобрява достъпа им до образование и възможности за работа.

Хамилтън е подкрепял и хуманитарни инициативи и усилия за оказване на помощ на хора, засегнати от конфликти.

Мисля, че трябва да направим така, че да продължим да настояваме за свободата на Конго, Судан, Сирия и Палестина. Надявам се, че в някакъв момент ще постигнем мир.Луис Хамилтън

Въпреки че споразумението за прекратяване на огъня, постигнато миналата година, сложи край на мащабните бойни действия, помощта, която достига до Газа, продължава да бъде далеч под договорения минимум от 600 камиона дневно. 

Израелските сили продължават да навлизат в Газа, като разширяват контрола си върху територията. Информацията е на независима комисия на ООН. Израелските въздушни удари продължават в цялата Ивица Газа.

Редактор: Цветина Петрова