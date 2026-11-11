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7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън пристигна във вторник в египетския град Рафах, за да посети организации, които изпращат хуманитарна помощ за разкъсваната от войната Ивица Газа.
Хамилтън разгледа граничния пункт „Рафах“ между Египет и Газа, след което посети логистични складове на Египетския Червен полумесец, който координира влизането на хуманитарна помощ в Газа. Пилотът на Формула 1 поздрави служителите, ангажирани с доставките на помощ, и разговаря накратко с работници и представители на властите.
Lewis Hamilton has reportedly arrived in Egypt ahead of a planned visit to Rafah and aid facilities supporting Gaza. He is expected to visit logistics and storage sites to see how humanitarian supplies are prepared for delivery. https://t.co/Hz3DWS02Qx— La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) November 10, 2026
Халед Мегавер, който е губернатор на Северен Синай, където се намира Рафах, заяви, че целта на посещението е Хамилтън да се запознае с усилията на Египет за изпращане на помощ за Газа.
Хамилтън неведнъж е изразявал позицията си по отношение на хуманитарните кризи и конфликтите в региона, като е призовавал за мир. Той често публикува в социалните мрежи съобщения за деца, загинали при израелски въздушни удари в Газа, и призовава за прекратяване на огъня. 41-годишният британски пилот подкрепя хуманитарни и благотворителни каузи. През 2021 г. той основа фондацията Mission 44, която има за цел да подкрепя младите хора и да подобрява достъпа им до образование и възможности за работа.
📍 Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. 👀 İngiliz pilot, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek Filistinli yaralı ve hastaların kabulü ile Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına yönelik çalışmaları inceledi. 🚑 Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralıların yurt dışında tedavi görebilmek amacıyla bölgeden ayrılması ve insani yardım malzemeleri ile temel ihtiyaçların bölgeye ulaştırılması açısından hayati önem taşıyor.— TRT Spor (@trtspor) November 10, 2026
Хамилтън е подкрепял и хуманитарни инициативи и усилия за оказване на помощ на хора, засегнати от конфликти.
Мисля, че трябва да направим така, че да продължим да настояваме за свободата на Конго, Судан, Сирия и Палестина. Надявам се, че в някакъв момент ще постигнем мир.
Въпреки че споразумението за прекратяване на огъня, постигнато миналата година, сложи край на мащабните бойни действия, помощта, която достига до Газа, продължава да бъде далеч под договорения минимум от 600 камиона дневно.
Lewis Hamilton with Egyptian Red Crescent team ❤️ https://t.co/OX80VSX8Cs— LH44(A) (@LH44Fanpage8) November 10, 2026
Израелските сили продължават да навлизат в Газа, като разширяват контрола си върху територията. Информацията е на независима комисия на ООН. Израелските въздушни удари продължават в цялата Ивица Газа.
Редактор: Цветина Петрова