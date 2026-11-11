Повече от четирима на всеки десет българи не разполагат с достатъчно средства, за да покрият неочакван финансов разход. България е сред трите държави в Европейския съюз с най-висок дял на хората, изпитващи подобни затруднения. Това показват данните на Евростат за 2025 г., публикувани на 11 ноември.

Според европейската статистическа служба 42,4% от населението на България не е в състояние да се справи с непредвидени финансови разходи. По този показател страната ни заема трето място сред държавите членки, като по-неблагоприятна е ситуацията единствено в Гърция и Латвия.

В Гърция повече от половината население - 50,5%, изпитва подобни финансови затруднения. В Латвия делът достига 43,7%, а непосредствено след България се нарежда Литва с 41,1%.

България остава значително над средното равнище за Европейския съюз. През 2025 г. 29,2% от жителите на Общността не са могли да посрещнат неочакван разход със собствени средства. Това означава, че делът у нас е с 13,2 процентни пункта по-висок от средния за ЕС.

Въпреки това данните показват подобрение за България спрямо предходната година. През 2024 г. страната ни е била на първо място в ЕС по този показател, като 45,6% от населението не е разполагало с необходимия финансов резерв. През 2025 г. делът намалява с 3,2 процентни пункта, но остава един от най-високите в Европа.

На равнище Европейски съюз също се отчита известно подобрение. Делът на хората, които не могат да покрият непредвидени разходи, намалява от 30% през 2024 г. до 29,2% през 2025 г. Това означава, че близо трима от всеки десет европейци продължават да изпитват финансови затруднения при възникване на извънредна ситуация.

В другия край на класацията е Нидерландия, където едва 15,3% от населението не може да се справи с непредвиден разход. Следват Малта и Чехия с по 18,7%.

Статистическият показател измерва способността на домакинствата да покрият внезапно възникнал необходим разход със собствени средства, без да разчитат на заеми или финансова помощ от други хора. Подобни ситуации могат да бъдат свързани с неотложно лечение, сериозен ремонт на жилището или подмяна на повреден домакински уред.

Евростат подчертава, че финансовата сигурност е съществена част от качеството на живот. Възможността човек да посрещне неочаквани разходи и едновременно с това да изпълнява редовните си финансови задължения има пряко значение за усещането за стабилност и сигурност.