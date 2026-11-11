Гранични полицаи задържаха деветима души при опит за незаконно превеждане и транспортиране на мигранти. Случаят е от вторник, когато два автомобила били засечени край село Гранитово. Униформените подали звуков и светлинен сигнал за спиране. Шофьорите обаче не се подчинили и продължили движението си.

Малко по-късно колите били спрени от два гранични патрула близо до разклона за село Бояново. При проверката в единия автомобил били открити петима мигранти от Мароко. Трима от тях пътували на задната седалка, а други двама били скрити в багажника. Колата била управлявана от 21-годишен сириец с карта за хуманитарен статут в България.

Снимка: "Гранична полиция"

Във втория автомобил, който се движел пред първия, били установени още двама сирийци. И двамата имали карти за хуманитарен статут у нас.

По-късно граничните полицаи задържали и 20-годишен сириец в района на село Мелница. Според установеното той е превел петимата мароканци през границата и ги е предал на останалите за транспортиране към вътрешността на страната.