Тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ почерни сливенското село Самуилово, което даде четири от общо 11-те жертви при жестокия инцидент.

Трагедията се случи около 7:10 ч. сутринта в платното в посока Бургас. В единия от автомобилите пътували трима души от едно семейство — мъж, съпругата му и нейната майка. Колата била смазана до неузнаваемост при ударa, а пътуващите в нея загинали на място.

В друг автомобил животът си губи техен млад съсед от същото село, който пътувал за работа. Заедно с него в превозното средство загинали още двама души.

Местната общност в Самуилово е в шок от загубата на своите съселяни. Полицията продължава работата по изясняване на причините за тежкия сблъсък.