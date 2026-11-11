Пътната безопасност изисква общи действия от институциите и политическите сили, а обществото показа, че може да се обединява в критични моменти. Такава обща позиция изразиха бившият народен представител Настимир Ананиев и актьорът Дарин Ангелов след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Двамата бяха гости в предаването „Пресечна точка“.

Според Ананиев подобряването на пътищата и промяната в поведението на шофьорите трябва да вървят паралелно. По думите му проблемът е комплексен и не може да бъде решен с една-единствена мярка.

„Промените могат да се случат много бързо. Имаме нужда от тях. Това е много комплексен проблем. Не е едно действие, което да го реши. Трябва всички институции да си подадат ръка и да работят заедно“, заяви Ананиев.

Актьорът Дарин Ангелов коментира реакцията на хората след трагедията. Според него случилото се е показало готовността на обществото да помага, но и липсата на единна позиция сред политическите представители.

„Като общество се вижда, че в крайно критични моменти ние можем да се обединяваме. Хората се хвърлиха да помагат кой с каквото може. За огромно съжаление, управлявали и управляващи към момента за пореден път не дадоха добър пример. Всеки сочеше другия. Тяхната обща кауза трябва да се казва България. Как един, който отиде там, не свали сакото си и не каза: „Извинявайте, по-късно ще кажа какво ще направим, нека сега да помогнем“. Как един не каза: „По-късно ще вземем решение какво да се направи. В момента има трагедия, която ние трябва да подкрепим, да се обединим и да помогнем“, коментира актьорът.

Настимир Ананиев призова политическите сили да оставят взаимните обвинения и да работят заедно по мерките за пътна безопасност. По думите му темата не бива да се използва за политическо противопоставяне.

„Няма как пътната безопасност да бъде разделяща тема. Тя не е лява, дясна, либерална или консервативна. Председателите на всички парламентарни групи би трябвало да застанат заедно и да кажат, че ще работят по тази тема. Хората искат конкретни действия. Искат да шофират безопасно. Аз, когато пътувам до морето или до Гърция, искам да стигна. Да знам, че както аз пазя другите, така и те пазят мен“, заяви Ананиев.

Ананиев настоя и за по-строги мерки срещу системните нарушители.

„Държавата трябва да бъде много жестока към рецидивистите. Колко пъти сме говорили за тежки катастрофи, при които се оказва, че водачът, който ги е предизвикал, има 50 фиша и два пъти са му връщали книжката. Като чуеш подобни неща, си казваш „Как е възможно такъв рецидивист да бъде на пътя?“, коментира той.

Според Ананиев усилията трябва да бъдат насочени и към превенцията. Като пример посочи необходимостта от информационни табели при опасни метеорологични условия и своевременно предупреждение към шофьорите.

„Не се изисква много. Една информационна табела – участък с мъгла, намали скоростта. При гъста мъгла във Франция магистралата се спира и затваря. Тук нямаме такава организация“, заяви Ананиев.

Целия разговор гледайте във видеото.

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