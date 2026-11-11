Националният център по трансфузионна хематология временно е достигнал капацитета си за прием на кръв. Оттам призоваха хората, които искат да дарят, да го направят през следващата седмица, за да може да обработят постъпилото количество.

Вълната от съпричастност след трагедията на магистрала „Тракия” продължи и днес. На много места в страната се образуваха опашки.

„Всяка кръвна единица трябва да премине през необходимите проверки. Следват лабораторни изследвания и последваща преработка. Едва след това кръвта може да бъде съхранявана при необходимите условия”, съобщиха от НЦТХ. И допълниха, че е важно да се осигури достатъчно време за всички тези процеси.

„Така ще се гарантира правилната обработка и съхранение на дарената кръв. Ще се избегне и натрупването на количества, които могат да доведат до бракуване”, обясняват още от центъра.

От НЦТХ благодарят на гражданите за проявената готовност, отзивчивост и съпричастност.

Екипът на NOVA също се включва в инициативата. „Кръводаряването трябва да е осъзнат от хората върховен благороден жест, с който могат да спасяват човешки животи”, каза Гала, водещата на предаването „На Кафе”.

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