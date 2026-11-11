Министерският съвет на Република България одобри решение за освобождаване от изискването за виза на граждани на Република Косово - притежатели на дипломатически и служебни/официални паспорти, както и на членовете на техните семейства.

Мярката се отнася до дългосрочното пребиваване на служители, назначени в дипломатическото представителство на Косово у нас. Република Косово също не изисква визи от служителите, назначени на работа в Посолството на Република България в Прищина, както и от членовете на техните семейства.

С либерализирането на визовия режим за притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти на Република Косово се създават допълнителни условия за активизиране на политическия диалог и развитието на секторното сътрудничество във всички сфери от взаимен интерес между Република България и Република Косово.