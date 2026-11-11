Трагедията на „Тракия” за пореден път ни принуди да обърнем внимание на нередностите по пътищата, които от години вземат жертви. Автомобилния експерт Александър Шахов изказа съболезнования към близките на загиналите и благодарност към всички медици, които полагат грижи за ранените.

Възможно е идеята за нула жертви на пътя да се реализира и у нас. Това е единственият път, по който трябва да вървим, каза Шахов. По думите му отговорността трябва да бъде споделена – от една страна са институциите, които изграждат пътната инфраструктура, от другата - гражданите. „Отговорността трябва да се възпитава още от ранна детска възраст. Самосъзнанието за принадлежност към обществото трябва да се формира у хората много рано. Те трябва да бъдат отговорни както за себе си, така и за всички останали”, посочи експертът.

Той посочи още, че пътната инфраструктура би трябвало да бъде изградена така, че да води до по-малко ранени и загинали. Шахов беше категоричен, че трябва да се работи върху маркировката и пътната сигнализация. „Също така има нещо много важно, на което трябва да се обърне внимание – понятието „зимна гума“ в българското законодателство не съществува. Т.е. няма закон, който да задължава водачите да използват зимни гуми с необходимите обозначения. Законът казва само, че трябва да има определена дълбочина на грайфера. Не се контролира и възрастта на гумите, а това е от ключово значение за сцеплението и съответно би предотвратило доста пътни инциденти”, заяви още той.

Експертът коментира и друг проблем – малкото предвидени паркинги за дългосрочен престой на тежкотоварни моторни превозни средства. „Когато метеорологичните условия са тежки, те трябва да бъдат отклонявани, но трябва да има необходимите условия и инфраструктура, за да могат да престоят, докато опасността отмине”, допълни още Шахов.

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