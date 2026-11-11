Прокуратурата проверява дали състоянието на пътната настилка е допринесло за тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а повече от 50 бяха ранени. От Агенция „Пътна инфраструктура“ е изискана цялата документация за изграждането, пускането в експлоатация и ремонтите на участъка, където се случи трагедията.

Разследващите вече са взели проби от асфалта, за да установят доколко настилката е осигурявала необходимото сцепление на автомобилите с пътя. Предстои назначаването на специализирана експертиза, която ще оцени техническото състояние на магистралния участък въз основа на резултатите от пробите и предоставените от АПИ документи.

Проверяват се и метеорологичните условия в момента на катастрофите. От компетентните институции са поискани подробни данни за времето, които трябва да помогнат за установяване на факторите, довели до сблъсъците.

До момента са разпитани над 50 свидетели. Продължават разговорите с пострадали, които се намират в болница и чието здравословно състояние позволява да дадат показания. Предстои повторен разпит и на румънския гражданин, задържан по Закона за МВР. Сред превозните средства, които се изследват, е и управляваният от него тежкотоварен автомобил с ремарке.

Разследващите са извършили шест огледа на мястото на произшествията, като са използвали специализирана техника, включително дрон. Иззети са 20 автомобила и други моторни превозни средства, за които се смята, че са имали по-съществено участие във верижните сблъсъци. Предстоят допълнителни огледи на всяко от тях.

Извършени са и огледи на телата на загиналите. Назначени са съдебномедицински експертизи, които трябва да установят причините за смъртта им. Такива експертизи предстои да бъдат изготвени и за всички ранени.

Един от основните въпроси пред разследващите е как точно е започнала поредицата от сблъсъци и кои обстоятелства са довели до толкова тежки последици. Отговор трябва да даде автотехническа експертиза, която ще възстанови механизма на катастрофите.

Ще бъде назначена и комплексна експертиза с участието на автомобилни и медицински специалисти. Нейната задача е да установи връзката между отделните произшествия, смъртта на 11 души и нараняванията на повече от 50 други. Едва след получаването на експертните заключения прокуратурата ще прецени дали има достатъчно доказателства за повдигане на обвинения срещу конкретни лица.

Първоначално разследването започнало от Областната дирекция на МВР в Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура. Впоследствие по искане на наблюдаващия прокурор то е прехвърлено на Националната следствена служба с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор. Причината е изключителната сложност на случая, който изисква едновременно изследване на множество превозни средства, пътната инфраструктура, метеорологичните условия и причините за смъртта и нараняванията на пострадалите. По случая работи екип от десетима следователи от Националната следствена служба и трима криминалисти.

Психолози на МВР оказват помощ на пострадалите и спасителите след трагедията на АМ „Тракия“

Екип от 16 психолози на МВР е оказвал подкрепа на пострадалите, близките на загиналите и спасителните екипи след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Специалистите са пристигнали на мястото на трагедията, за да помогнат на хората да преодолеят първоначалния шок и силния стрес от преживяното.

В оказването на психологична помощ са участвали служители на Института по психология на МВР от София, както и експерти от специализираните лаборатории в Пловдив и Бургас и Центъра за специализирана полицейска подготовка в Пазарджик. Те са реагирали незабавно след инцидентите. Освен с оцелелите и семействата на жертвите психолозите са работили и с полицаите, пожарникарите и спасителите, участвали в тежката операция на магистралата. След приключването на спасителните дейности специалистите са провели индивидуални разговори със служителите, работили на терен.Психологичната подкрепа за тях ще продължи и през следващите два дни в Бургас, Ямбол и Сливен.

Припомняме, че при верижните катастрофи на АМ „Тракия“ загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. В спасителната операция участваха десетки екипи на полицията, пожарната и спешната помощ, които в продължение на часове работиха на мястото на трагедията.

Тежките верижни катастрофи станаха сутринта на 10 ноември между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ на автомагистрала „Тракия“. В двата инцидента са участвали общо 86 превозни средства. Загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. Гъста мъгла е ограничавала видимостта в района, като според свидетелски разкази тя внезапно е намаляла до едва 10 метра.

По информация на МВР първата катастрофа станала в платното към Бургас, където товарен автомобил препречил пътя на автобус. Последвали сблъсъци с други превозни средства. Втората верижна катастрофа възникнала в посока София. От полицията допуснаха, че вниманието на част от водачите може да е било отклонено от случващото се в насрещното платно. Тези обстоятелства обаче все още се проверяват.

Мащабната спасителна операция продължи часове наред. Магистралата беше затворена и в двете посоки, а движението беше възстановено през нощта срещу сряда. На следващата сутрин в района отново имаше мъгла. Междувременно лекарите продължават лечението на ранените.

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