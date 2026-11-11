България предприема нови стъпки за модернизация на армията чрез съвместни проекти с Франция, Италия и Испания. Правителството одобри три споразумения, свързани с придобиването на артилерийски боеприпаси, военни транспортни средства и системи за защита от дронове. Проектите са част от националния план за инвестиции в отбраната по европейския финансов инструмент SAFE.

Най-големият от проектите с обявена стойност е за придобиването на до 1040 военни транспортни средства от Италия. Максималният предвиден бюджет е 410 млн. евро, като доставките ще се осъществяват на два етапа.

Първият обхваща периода от 2027 до 2030 г. и предвижда закупуването на до 700 превозни средства на стойност до 290 млн. евро. Финансирането ще бъде осигурено чрез SAFE, като в сумата са включени още обучението на военнослужещи, техническата поддръжка и резервните части.

Вторият етап трябва да приключи до края на 2032 г. и предвижда доставката на останалите машини до общо 1040. За целта ще са необходими допълнителни средства в размер до 120 млн. евро.

С новата техника армията ще може по-ефективно да превозва военнослужещи, въоръжение, оборудване и материали. Проектът предвижда и възможност част от превозните средства да бъдат сглобявани в България с участието на местни предприятия.

Кабинетът е одобрил и инвестиционния проект, който предстои да бъде разгледан от Народното събрание. Споразумението с Италия определя рамката за бъдещото сътрудничество, а конкретното придобиване ще бъде уредено с последващ договор.

Втората инициатива е свързана с покупката на боеприпаси за френските самоходни гаубици CAESAR. Правителството даде разрешение за подписване на рамково споразумение с Франция за съвместно придобиване на 155-милиметрови артилерийски боеприпаси.

Проектът е продължение на договореното през 2025 г. сътрудничество между двете държави за придобиване на самоходни гаубици CAESAR. Франция е водещата страна в инициативата, която цели да подобри артилерийските способности на Българската армия.

Преди да бъдат направени конкретните поръчки, Народното събрание трябва да одобри съответния инвестиционен разход. Едва след това ще бъдат определени окончателните финансови параметри и сроковете за доставка на боеприпасите.

Третият проект предвижда съвместно придобиване с Испания на до 20 системи за противодействие на дронове. От тях до 10 ще бъдат мобилни, а останалите до 10 – от контейнерен тип.

Министерският съвет одобри подписването на меморандум за разбирателство между отбранителните ведомства на двете държави. Испания ще бъде водещ партньор при реализацията на проекта.

Целта е Българската армия да разполага с по-добри възможности за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати, чиято употреба се превръща във все по-сериозно предизвикателство за съвременната отбрана.

И при този проект предстои одобрение на инвестиционния разход от парламента, след което България ще може да се присъедини към договора за придобиване на системите, сключен от водещата държава.

Трите решения са част от усилията за обновяване на въоръжението, техниката и отбранителните способности на Българската армия. На този етап те създават необходимата рамка за бъдещите покупки, като част от договорите, конкретните поръчки и финансовите параметри все още предстои да бъдат окончателно одобрени.