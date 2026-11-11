Министерският съвет прие промени в наредбата, която урежда сигурността на информационните и комуникационните системи.

С тях отговорността за проверката и одобряването на сигурността на тези системи се възлага на специализирана дирекция „Технически операции“ в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Промяната е свързана с преструктурирането на агенцията, извършено с Постановление № 132 на Министерския съвет от 2026 г.