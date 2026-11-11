На първо място трябва да бъде поискана оставката на директора на Главна дирекция „Национална полиция“ Емил Пармаков. Това заяви бившият шеф на КАТ-София Тенчо Тенев в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS във връзка с тежките верижни катастрофи на АМ „Тракия”, при които загинаха 11, а над 50 бяха ранени.

По думите му той носи отговорност за структурата, която контролира движението по пътищата в България. „В структурата на Националната полиция е отдел „Пътна полиция“, ръководен от Николай Крушарски. На тези хора трябва да им бъдат поискани оставките. Включително и на ръководителя на Националния координационен център Владимир Иванов”, обясни той.

„Не крия имената им, защото това са хората, които са отговорни за тежките пътнотранспортни произшествия, които се случиха вчера и продължават да се случват днес. Най-вероятно подобни катастрофи ще има и през следващите дни”, каза в допълнение Тенев.

„АМ „Тракия“ е изключително натоварена. По нея се движат много товарни автомобили към морското пристанище в Бургас, където се товарят кораби със зърно. Видяхте, че един от камионите е превозвал зърно, което се беше разпиляло по асфалта. Ако правителството реши да забрани изпреварването между тежкотоварни автомобили и те се движат само в дясната лента, това значително ще облекчи трафика”, обясни експертът.

Бившият началник на КАТ–София постави под въпрос и подготовката на професионалните шофьори. По думите му значителна част от превозните средства, участвали в тежката катастрофа на АМ „Тракия“, са били камиони и микробуси. Той допусна, че недостатъчната квалификация на някои водачи или пропуски при обучението им може да са допринесли за трагедията.

ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК

Целия разговор гледайте във видеото.