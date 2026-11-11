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Кои са част от важните правила при шофиране в мъгла? Ако навлезем в участък с намалена видимост, първото правило е да намалим скоростта.
Второто - да спазваме по-голяма дистанция от автомобилите пред нас, за да си осигурим достатъчно място за безопасно спиране. Не предприемайте внезапни или резки маневри, включително изпреварване.
Не се препоръчва използването на дълги светлини, защото мъглата отразява светлината обратно и допълнително затруднява видимостта на шофьора. Ако ви предстои преминаване през кръстовище, при възможност отворете прозорците. Така ще можете да чуете дали приближава друго превозно средство.
А дори да няма мъгла, но преминете покрай знак за „Намалена видимост“, имайте едно наум - очевидно навлизате в район, в който видимостта може рязко да намалее.
ВСИЧКО ЗА ТЕЖКАТА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА „ТРАКИЯ” ЧЕТЕТЕ ТУК
Редактор: Никола Тунев