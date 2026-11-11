Правителството одобри над 14 млн. евро за изграждане и обновяване на детски градини, училища, спортни съоръжения и студентски общежития.

Над 7,2 млн. евро са предвидени за изграждане, разширяване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Средствата се отпускат основно по програмата за развитие на образователната инфраструктура за периода 2024–2027 г. Целта е да се осигурят по-добри условия за обучение и грижа за децата.

Още над 4 млн. евро ще бъдат вложени в изграждането и основния ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавни и общински училища. Парите са предназначени за модернизиране на спортната база и създаване на по-добри условия за физическа активност и спорт на учениците.

Близо 2,7 млн. евро ще бъдат предоставени на държавните висши училища за обновяване на студентски общежития. С финансирането се цели подобряване на условията за живот на студентите.