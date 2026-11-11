Програма, инсталирана на имейл сървъра на румънска държавна институция, е извършвала търсене в кореспонденция със служебни адреси на НАТО и ЕС. Тази дейност започнала на 23 декември 2025 г., съобщи кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Румънската разузнавателна служба потвърди информацията и отбеляза, че е предприела мерки за противодействие и отстраняване на последствията.

„Извършителите са се възползвали от поредица системни уязвимости в операционните системи на Microsoft. След намесата на Националния център „Cyberint“ (специализирано подразделение в структурата на Румънската разузнавателна служба, което отговаря за киберразузнаването и защитата на националната киберсигурност на Румъния) обаче атаката е била спряна. Не е установено източване на чувствителни данни, а засегнатата имейл услуга е възстановена. Освен това Румънската разузнавателна служба е уведомила компетентните органи. По случая е осъществено сътрудничество с европейски партньори от разузнавателната общност, както и със съответните структури на ниво ЕС и НАТО“, се посочва в изявлението.

От разпространената информация става ясно още, че в момента Националният център за киберразузнаване провежда сложни разследващи действия, насочени към други аспекти, свързани с киберкампании, организирани от Руската федерация.