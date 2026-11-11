Няма яснота кога точно ще бъде възстановено парното в засегнатите райони в София. Това стана ясно след изслушването на ръководството на „Топлофикация София” в Столичния общински съвет. А докато общинските съветници разговаряха с ръководството на дружеството, пред сградата на общината имаше протест.

„Христо Пимпирев ми е приятел и аз се подготвям за Антарктида, за следващата експедиция”, коментира гражданинът Галин Стоевски.

„Не е нормално всички сметки да сме си ги плащали редовно и да сме оставени насред зима без услуга”, смята Жулиета Попова.

„Виждаме, че тези проблеми, вместо да се решават, се задълбочават”, обясни протестиращият Александър Тачев.

„В момента има 1000 абонатни станции, които са спрени. Надявам се до няколко дни те да паднат драстично до около 200”, коментира изпълнителният директор на дружеството Петър Петров.

За домовете, оставени без топло на прага на зимата, от „Топлофикация“ посочиха като причина остарялата тръбна мрежа и непредвидените аварии.

„В момента при възникнала авария много често в рамките на 2-3 метра от отстраненото трасе възниква нова”, обясни Петров.

Предстои „Топлофикация“ да кандидатства за външно финансиране, откъдето могат да бъдат осигурени около 200 млн. евро.

„Целта е да тръгнем към масова подмяна на съоръженията”, каза още Петров.

Въпреки че принципалът – Общинският съвет, се разедини как да бъде стабилизирано дружеството, съветниците се обединиха около нуждата от яснотата в ремонтите.

На заседанието присъства и председателят на комисията за защита на потребителите - Мая Манолова. Тя заплаши дружеството със съд, ако цената на неподадената топлинна енергия не бъде приспадната на потърпевшите столичани.

„За всеки ден без топлоподаване, „Топлофикация” да начисли във фактурите за месец ноември неустойки”, призова тя.

На този фон, столичното 119 училище в квартал „Изток” остана без парно и топла вода, следствие на което обявиха четвъртък и петък за неучебни дни.

„Разрешеният лимит в помещенията е 18 градуса. За тези няколко дни достигнахме температури 13-14 градуса”, обясни директорът на училището Диян Стаматов.