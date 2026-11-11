Автомобил се е ударил в камион в района на 81-вия километър от магистрала „Тракия” в посока Бургас. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, цитиран от кореспондента на БТА Николета Манджукова.

Няма загинали, а шофьорът на леката кола е с охлузни и прорезни рани. Движението в района на катастрофата се осъществява в едната лента. В участъка се извършва ремонт, като има сигнализация за по-ниска максимална скоростта.

Пътният инцидент се случва денонощие след двете верижни катастрофи, при които загинаха 12 души, а 51 бяха ранени.